It’s Wine Time – 2022 Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

It’s Wine Time – 2022 Gien, 25 juin 2022, Gien. It’s Wine Time – 2022

du samedi 25 juin au samedi 27 août à Gien

Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer des balades dégustations à 18h30 le samedi. Les dégustations “It s Wine Time” durent 1H30 environ : 45 min de balade découverte dans la vigne et 45 min de dégustation de 3 vins avec présentation du vignoble et de ses terroirs en question. Programme à venir.

Voir https://www.gien-tourisme.fr

It’s Wine Time, des dégustations insolites cet été dans les vignes des Coteaux du Giennois autour de Gien. Réservation au 02 38 67 25 28 et info@gien-tourisme.fr Gien Place Leclerc, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T18:30:00 2022-06-25T20:00:00;2022-07-16T18:30:00 2022-07-16T20:00:00;2022-08-06T18:30:00 2022-08-06T20:00:00;2022-08-27T18:30:00 2022-08-27T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien lieuville Gien Gien

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

It’s Wine Time – 2022 Gien 2022-06-25 was last modified: by It’s Wine Time – 2022 Gien Gien 25 juin 2022 Gien GIEN Gien

Gien