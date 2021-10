It’s Play Time : Sherlock Holmes Caen, 23 octobre 2021, Caen.

It’s Play Time : Sherlock Holmes 2021-10-23 16:00:00 – 2021-10-23 Bibilothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand

Caen Calvados

Venez participer à l’enregistrement affreusement amusant de la célèbre pièce historique de William Shakespeare : Richard III.

Venez participer à l’enregistrement public des aventures du plus célèbre détective privé de Londres ! Grâce à son formidable sens de l’observation, sa maîtrise de l’art du déguisement et avec l’aide de son cher Watson, Sherlock Holmes mène l’enquête. Comment éviter un scandale en Bohême et quel est ce chien terrifiant qui pourchasse la famille des Baskerville ?

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

