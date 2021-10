Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados It’s Play Time : Casse-Noisette Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

It’s Play Time : Casse-Noisette Blainville-sur-Orne, 27 octobre 2021, Blainville-sur-Orne. It’s Play Time : Casse-Noisette 2021-10-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-27 15:30:00 15:30:00 Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Quelle est l’histoire de cet étrange prince casse-noisette qui fascine tant la petite Marie ?

Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux ponctué de tours de magie en participant à l’enregistrement public du célèbre conte d’Hoffman : Casse-Noisette et le Roi des souris.

It’s Play Time c’est le spectacle radiophonique qui raconte les grands classiques de la littérature en version franco-british avec la complicité du public pour les bruitages !

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis Quelle est l’histoire de cet étrange prince casse-noisette qui fascine tant la petite Marie ? Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux ponctué de tours de magie en participant à l’enregistrement public du… Quelle est l’histoire de cet étrange prince casse-noisette qui fascine tant la petite Marie ?

Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux ponctué de tours de magie en participant à l’enregistrement public du célèbre conte d’Hoffman : Casse-Noisette et le Roi des souris.

It’s Play Time c’est le spectacle radiophonique qui raconte les grands classiques de la littérature en version franco-british avec la complicité du public pour les bruitages !

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Ville Blainville-sur-Orne lieuville 49.22776#-0.30343