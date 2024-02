« It’s a good day », l’expo de Catherine Arbassette à découvrir au Point Ephémère Le Point Ephémère Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Vernissage en présence de l’artiste le 1er mars à 19h suivi d’un DJ set à 21h. Entrée libre.

« It’s a good day » est une exposition qui nous parle du monde tel qu’il est, tel qu’il va ou plutôt ne va pas selon l’artiste Catherine Arbassette. À travers ses peintures et broderies, elle revient sur des thèmes de société qui embrasent notre quotidien : des politiques extrêmes, aux guerres pressées, des pandémies étranges aux animaux sacrifiés, des souffrances infligées aux hommes aux migrations forcées.Dans un style qui mêle le cartoon et le trash, le naïf et le glauque, le doux et le virulent elle crée des situations de malaise, des décalages qui prennent parfois sens en deux temps. Elle convoque des images populaires, des références culturelles qui nous rendent plus proche des oeuvres.

« J’essaie dans mon travail de partager avec le lecteur la force d’un regard, une phrase dans un cerveau, la poésie d’une couleur, la douceur d’une lumière noire, mon ennui blanc, mes souvenirs gris, mes peurs bleues, mes envies transparentes, mes espoirs mouchetés, ma réalité intuitive, ma vérité rêveuse. Lire mon travail, c’est me connaître ou presque, faut pas exagérer !

Je suis Catherine Arbassette (31novembre), je suis artiste plasticienne, je vis et je travaille à Bordeaux. Née le 30 novembre 1968 à 17h40, 3,250 kg.

31novembre.com

@31novembre »

Contact : https://pointephemere.org/expo-Catherine-A

