It’s a Fine Thing to Sing: Irish Cinema au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

5€

S’intéressant à une communauté de chanteurs de la péninsule d’Inishowen, le film explore le monde de la chanson traditionnelle, du patrimoine et de la transmission générationnelle.

Lorsque Ian Lynch (Lankum), Ye Vagabonds et The Henry Girls sont invités par le Inishowen Traditional Singers’ Circle à réinterpréter quelques chansons du patrimoine local, le public découvre sous un jour nouveau un riche répertoire, documenté durant plus de quarante ans par la communauté elle-même. Avec pour toile de fond les magnifiques paysages de la région, le captivant film de Bob Gallagher explore les thèmes de la tradition orale, de l’héritage commun et de la transmission générationnelle, à travers performances, archives et entretiens avec des personnages clés de la communauté. Et rend ainsi un splendide hommage aux chanteurs et refrains de cette péninsule située à la pointe de l’Irlande.

En présence du réalisateur Bob Gallagher

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/its-a-fine-thing-to-sing https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/its-a-fine-thing-to-sing

CCI