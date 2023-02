ITOU – La danse au profit du handicap Espace Culturel René Monory, 4 mars 2023, Loudun Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun.

ITOU – La danse au profit du handicap

Boulevard du Maréchal Leclerc Espace Culturel René Monory Loudun Vienne Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

2023-03-04 – 2023-03-04

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun

Vienne

Loudun

5 EUR Le lions club de Loudun, dans son soutien au handicap sportif, propose un très beau spectacle de ballet où la poésie, l’harmonie et la résilience se retrouvent pour créer aux spectateurs une véritable émotion.

La compagnie « Mashup » de Tours, nous propose deux duos, l’un entre une danseuse en fauteuil roulant et une personne valide et en seconde partie, un autre duo porté cette fois par le chorégraphe Luis Salon et une danseuse atteinte de trisomie 21 originaire de LOUDUN, Camille Landreau.

N’hésitez pas à vous connecter sur le Facebook du Lions Club de Loudun qui vous comptera l’histoire de ces deux duos

Le lions club de Loudun, dans son soutien au handicap sportif, propose un très beau spectacle de ballet où la poésie, l’harmonie et la résilience se retrouvent pour créer aux spectateurs une véritable émotion.

La compagnie « Mashup » de Tours, nous propose deux duos, l’un entre une danseuse en fauteuil roulant et une personne valide et en seconde partie, un autre duo porté cette fois par le chorégraphe Luis Salon et une danseuse atteinte de trisomie 21 originaire de LOUDUN, Camille Landreau.

N’hésitez pas à vous connecter sur le Facebook du Lions Club de Loudun qui vous comptera l’histoire de ces deux duos

+33 5 49 22 22 22 Lions Club de Loudun

Lions Club de Loudun

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun

dernière mise à jour : 2023-02-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine