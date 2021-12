Itoigawa – Anthonius ft. Tidiane, Sylla et Damien Schwartz + Bubble Jam (DJ set), 24 février 2022, .

2022-02-24

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5€

Le collectif de DJ’s Bubble Jam est né en 2018 de la rencontre entre les anciens membres de la Récré À Sons et Step Daw, fondateur du label Into The Deep. Ensemble ils défendent une vision crossover de la musique, subtil mélange entre sonorités électroniques et organiques. Tour à tour émission de radio sur Prun’, puis sur DY10, le crew s’est naturellement tourné vers l’organisation de soirées pour y proposer sa vision du « Beau Jeu », celle d’espaces de fête, de liberté et de bienveillance. Pour cette Carte Blanche, ils mettront en avant des musicalités cross-over : un subtil mélange entre sonorités électroniques et organiques. Après le live de leurs invités Itoigawa, les DJ du collectif clôtureront cette soirée avec une sélection de morceaux venant des quatres coins du globe. FB / IG / SC Itoigawa I Live I Musique afro, électronique et baléarique Itoigawa est une formation qui regroupe le compositeur et producteur espagnol Anthonius et les musiciens Tidiane (percussions), Syla (chant) & Damian Schwartz (basse). Anthonius a d’abord suivi des études en musique classique, avec une spécialité en harmonie jazz. À présent pianiste et producteur de musiques électroniques, il s’appuie sur sa pratique instrumentale pour créer des samples et façonner ses morceaux hybrides. Il présentera à Trempo le projet Itoigawa pour la première fois en France, après un LP concept sorti en 2019 sur son label Tokonoma Records. L’album esquisse une musique à la croisée des genres qui invite l’afrobeat, les percussions et chants traditionnels guinéens, mais aussi les synthétiseurs et boîtes à rythmes électro des années 1980. FB / IG / YT / BC En partenariat avec Prun’. Une carte blanche Trempo au collectif Bubble Jam. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… + d’infos. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Plus d’infos.

adresse1}

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/itoigawa-bubble-jam-dj-set/