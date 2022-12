iTo, Chanje, Theodore, Yassin et Monarch La Place, 20 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h30 à 23h00

. payant

Retrouvez iTo, Chanje, Theodore, Yassin et Monarch en concert sur la scène de La Place le vendredi 20 janvier 2023.

Artichaut Productions est fier de vous présenter ces artistes talentueux pour son big plateau de fin d’année, en collaboration avec La Place.

iTo fait du rap mais essaie toujours d’apporter une touche dansante ou électronique dans sa musique. En 2009, il commence par jouer de la guitare et du reggae. iTo s’inspire de tout ce qui l’entoure mais s’il devait citer 5 artistes, JOSMAN, AsapRocky, Rema, Manu Chao, Tiken Jah Fakoly figureraient parmi ses inspirations. Dans ses textes, il peut aborder des thèmes dits légers mais aussi des thèmes plus forts comme l’amour, la violence, et l’incompréhension.

Chanje commence son ascension musicale avec ses projets « Pacemaker » et « E.M.I ». Son dernier EP « ADN » est l’aboutissement d’une ébullition artistique dont il est le plus fier. Dans ses textes, il s’adresse à son public et fait passer des messages forts tirés de sa vie.

Après son premier single à succès « Palala », Théodore sort son deuxième EP « Romance & Rodéo »,qui vient réaffirmer son identité musicale marquée par une voix froide aux instrumentales dansantes.

Faisant le choix de l’anonymat, ce n’est qu’à travers sa musique, où il nous conte les histoires de sa vie, que se dessine son portrait. Le rappeur belge, signé par label, Blue Sky jongle à la fois entre la drill et des ambiances plus douces, le positionnant comme un artiste complet et à suivre de prêt.

Yassin est un jeune artiste algéro-espagnol natif du 93. Il se lance dans le rap en 2019 avec sa série de freestyle GTO et multiplie les apparitions sur Planète Rap au côté de Kofs ou encore Hayce Lemsi. En 2022, Yassin enchaîne les projets qui définissent son empreinte musicale sur fond de prods rythmées et entêtantes. Il y propose un flow mélodieux, toujours maîtrisé, et des lyrics léchées qui traduisent son quotidien exaltant et décrivent son rapport à ses origines.

Monarch est un producteur, beatmaker, dj et rappeur aux multiples influences. Né dans une famille de musiciens, il commence la batterie à l’âge de 6 ans. Au départ tourné vers le rock, le métal puis le punk, il va à ses 10 ans prendre des cours de jazz et de batterie et fait par la suite, un peu de piano, de guitare et de basse. Véritable passionné de musique, il tire ses inspirations de nombreux styles musicaux. Monarch a l’avantage d’avoir l’oreille absolue ce qui lui permet de faire des mélodies avec n’importe quel instrument.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/date/theodore-chanje-ito-monarch-2// https://link.dice.fm/J49aa9acfea0

Droits réservés