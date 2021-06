Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille Itmahrag – Olivier Dubois le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du jeudi 8 juillet au vendredi 9 juillet

Une musique festive pour une danse de feu portée par l’énergie de quatre jeunes danseurs-performeurs de rue et trois musiciens autodidactes du Caire. De quoi embraser leurs corps dans un élan vital et faire entendre leurs voix qui parlent de leur temps.

de 5 à 10€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T21:00:00 2021-07-08T22:30:00;2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T22:30:00

