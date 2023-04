Le moteur recherche au coeur de votre conversion | Petit Dejital #21 ITIS Commerce Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le moteur recherche au coeur de votre conversion | Petit Dejital #21 ITIS Commerce, 2 mars 2023, Lyon. Le moteur recherche au coeur de votre conversion | Petit Dejital #21 Jeudi 2 mars, 08h30 ITIS Commerce Inscription gratuite, Places limitées à 50 A l’occasion de la publication de leur grande étude des tendances et de l’utilisation du Search dans un site e-commerce, Nosto, leader des plateformes de personnalisation d’expérience d’achat, nous fait le plaisir d’animer cette 21ème édition du Petit Dejital pour vous parler moteur de recherche et conversion. Ce petit-déjeuner se déroule le jeudi 02 Mars 2023 dans nos locaux à partir de 8h30. Seulement 9% des marques estiment avoir une recherche interne performante, et pourtant 7 consommateurs sur 10 se dirigent droit sur la barre de recherche en arrivant sur un site. Léa Glinkowski, Partner Manager chez Nosto, vous aide à booster votre taux de conversion grâce à votre moteur recherche. Leurs astuces pour exploiter votre moteur de recherche

La méthodologie à appliquer

Des exemples de moteur recherche performant Le petit déjeuner en lui-même commence à 10h15 après les questions collectives. Ce sera l’occasion d’échanger avec l’intervenant spécialiste ainsi que l’équipe de itis Commerce dans le cadre agréable et convivial qui fait le charme du Petit Dejital. ITIS Commerce 65 rue du bourbonnais lyon Lyon 69009 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.itis-commerce.com/petit-dejital/21-moteur-recherche-au-coeur-de-conversion/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

