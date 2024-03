Itin’Errance Industrielle Espace exposition Maurice Druon Coutras, vendredi 5 avril 2024.

Au début des années 70, en parallèle d’études d’architecture , Gian Luigi Possemato fréquente les Beaux-Arts. C’est là qu’il va découvrir le dessin, qui restera son principal mode d’expression artistique durant des années (crayon, encre de chine, feutre …). Ce goût pour le dessin lui servira tout au long de sa carrière professionnelle de Maîtrise d’oeuvre, et ce malgré l’avènement de l’outil informatique.

Il viendra à l’acrylique en 2008, puis à l’aquarelle quelques années plus tard. Gian Luigi commence à exposer dans les années 2000, tout d’abord collectivement puis seul à partir de 2011.

Ses thèmes de prédilection sont Venise, en lien avec ses origines et face à la source d’inspiration intarissable de cette ville ; et les Friches Industrielles, marquant un parallèle entre ces friches et le devenir des œuvres architecturales qu’il a pu réaliser.

Venez découvrir cette exposition du .

Début : 2024-04-05

fin : 2024-03-27

