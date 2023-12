Découverte de bord de mer Itinérante Grandcamp-Maisy, 1 janvier 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2023-01-01 09:30:00

fin : 2023-12-31 12:30:00

Bienvenue à notre incroyable aventure de la « Découverte de Bord de Mer » ! Cette expérience unique est spécialement conçue pour les amoureux de la nature, les curieux, et les passionnés de la vie marine. Imaginez une journée ensoleillée à explorer les mystères du bord de mer, à vous plonger dans la beauté de la plage, à sentir la brise salée dans vos cheveux et à vous émerveiller devant la biodiversité qui se cache sous la surface de l’océan.

Lors de cette aventure, nos guides expérimentés vous emmèneront dans un voyage éducatif captivant le long de la côte. Vous découvrirez la faune et la flore marines, des créatures fascinantes, des oiseaux, et des paysages côtiers spectaculaires. Vous aurez l’occasion de participer à des activités interactives telles que l’observation des coquillages, la collecte des déchets, et l’exploration des marées.

Nous mettons un fort accent sur la préservation de l’environnement côtier. Vous apprendrez comment protéger ces précieux écosystèmes pour les générations futures. Cette expérience est parfaite pour les écoles.

Rejoignez nous pour une journée inoubliable de découvertes, d’aventures et d’émotions en bord de mer. Que vous soyez un novice ou un passionné de la mer, vous repartirez avec des souvenirs incroyables, une nouvelle appréciation pour notre magnifique littoral, et le désir de protéger cet environnement unique.

Réservez dès maintenant et laissez vous emporter par l’appel de la mer !

Itinérante Tchak Aventures

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Isigny-Omaha