Notre association organise un séjour de vacances itinérant avec quatorze jeunes de 11 à 15 ans fréquentant nos activités hebdomadaires et/ou sont venus cet été dans le cadre de l’accueil de loisirs estival et/ou ont déjà participé à des actions décentralisées en séjours avec ou sans hébergement.

Il s’agit de favoriser la participation efective des jeunes: nous aurons l’occasion de préparer le périple avec eux durant trois samedis matins dans nos locaux de Zainvillers. Il s’agira d’anticiper les aspects liés à l’itinérance: les étapes, la vie quotidienne, les règles collectives, le format de la/les valorisation lié aux sujets d’exploration pédagogique conformément au cahier des charges des colos apprenantes.

Chaque jeune sera en outre acteur de son séjour. Il pourra notamment à travers des temps déterminés participer à des instants de régulation pour donner son avis et mettre en perspective des projets d’activités.

Les jeunes encadrés par quatre animateurs vont partir répartis en deux minibus le 30/10 au petit matin avec une première halte à Lyon pour s’imprégner de cette ville traversée par le Rhône riche de 2 000 ans d’histoire, avec son amphithéâtre romain des Trois Gaules, l’architecture médiévale et Renaissance du Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confuence sur la Presqu’île. Occasion sera aussi de parcourir les Traboules, passages couverts entre les immeubles, reliant le Vieux Lyon à la colline de La Croix-Rousse. Les jeunes vivront un jeu de piste dans Lyon avec Caméras go pro pour donner un rendu des temps de recherche et d’enquête.

Nous ferrons partenariat avec l’association Rue des Mystères. Nous seront hébergés à l’auberge de Jeunesse montée des Carmélites.

La deuxième étape du périple nous conduira à Montpellier, construite il y a dix siècles, fut la deuxième ville de France et une capitale économique et culturelle importante. Les jeunes pourront y vivre un parcours muséographique qui les conduira au musée du vieux Montpellier et à la pharmacie et Chapelle de la Miséricorde.

Nous serons hébergés à l’auberge de jeunesse rue de Sérane (o chalet34)

La troisième étape nous amènera à la capitale cosmopolite de Catalogne: Barcelone avec une chasse aux trésors culturels comme mission.

Nous serons hébergés à l’ Auberge Barcelona Pere Tarrés.

Nous reprendrons la route en repassant la frontière pour nous diriger vers Carcassonne pour arpenter la cité médiévale et y résoudre des énigmes sur les mystères de la cité en allant à la rencontre des gens et en réalisant des interviews. Nous serons hébergés au CIS local.

Nous remonterons ensuite à Clermont Ferrand, notre dernière étape en plein coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne pour y rencontrer les acteurs du territoire qui animent la démarche PNR. Nous serons hébergés dans un Gite Panda du PNR en périphérie direct de Clermont.

montée des carmelites Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T09:00:00+01:00 – 2023-10-29T21:00:00+01:00

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

