J’peux pas, j’ai Vélo ! Itinérant Le Bois-Plage-en-Ré, 23 juillet 2023, Le Bois-Plage-en-Ré.

J’peux pas, j’ai Vélo ! 23 – 29 juillet Itinérant 535 €

Viens vivre un séjour rythmé par des trajets à vélo qui te permettront de découvrir des paysages variés et de changer régulièrement de lieu de campement. L’objectif c’est d’aller ensemble à la mer pour profiter des côtes, des plages et de la baignade. Tu pourras aussi te balader sur l’Île d’Aix et l’Île de Ré et profiter de l’ambiance estivale de Fouras et La Rochelle. Plus dans les terres, d’autres animations t’attendent comme un Tèrra Aventura. Des temps libres et de farniente ponctueront le séjour. Alors, prêt à prendre le guidon ?

Prérequis : savoir faire du vélo (route, ville) et savoir nager.

Itinérant ile de ré Le Bois-Plage-en-Ré 17580 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

