Itinérance[s]: Initiation à la généalogie Saint-Marcel-lès-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Sauzet

Itinérance[s]: Initiation à la généalogie Saint-Marcel-lès-Sauzet, 21 mai 2022, Saint-Marcel-lès-Sauzet. Itinérance[s]: Initiation à la généalogie Salle du conseil municipal Mairie – Route des Andrans Saint-Marcel-lès-Sauzet

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 11:30:00 11:30:00 Salle du conseil municipal Mairie – Route des Andrans

Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme Saint-Marcel-lès-Sauzet Cet atelier vous permettra de commencer votre arbre généalogique grâce

à la lecture des actes d’état civil et des registres de recensement de la

commune ainsi que des archives disponibles sur internet. service.archives@montelimar-agglo.fr +33 4 75 53 21 22 https://www.montelimar-agglo.fr/ Salle du conseil municipal Mairie – Route des Andrans Saint-Marcel-lès-Sauzet

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Sauzet Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Sauzet Adresse Salle du conseil municipal Mairie - Route des Andrans Ville Saint-Marcel-lès-Sauzet lieuville Salle du conseil municipal Mairie - Route des Andrans Saint-Marcel-lès-Sauzet Departement Drôme

Saint-Marcel-lès-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-les-sauzet/

Itinérance[s]: Initiation à la généalogie Saint-Marcel-lès-Sauzet 2022-05-21 was last modified: by Itinérance[s]: Initiation à la généalogie Saint-Marcel-lès-Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet 21 mai 2022 Drôme Saint-Marcel-lès-Sauzet

Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme