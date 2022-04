Itinérance photographique « Dremmvro » Guimiliau Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Guimiliau

Itinérance photographique « Dremmvro » Guimiliau, 23 avril 2022, Guimiliau. Itinérance photographique « Dremmvro » Guimiliau

2022-04-23 – 2022-09-18

Guimiliau Finistère Exposition extérieure. Réalisée à partir de paysages des membres de l’association Landi Photo Club et Objectif Breizh. Projet territorial pour sensibiliser la population au cadre de vie ainsi qu’à la qualité paysagère patrimoniale, faisant écho au travail de création du PLUiH sur le Pays de Landivisiau. +33 2 98 68 41 98 Exposition extérieure. Réalisée à partir de paysages des membres de l’association Landi Photo Club et Objectif Breizh. Projet territorial pour sensibiliser la population au cadre de vie ainsi qu’à la qualité paysagère patrimoniale, faisant écho au travail de création du PLUiH sur le Pays de Landivisiau. Guimiliau

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimiliau Autres Lieu Guimiliau Adresse Ville Guimiliau lieuville Guimiliau Departement Finistère

Guimiliau Guimiliau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guimiliau/

Itinérance photographique « Dremmvro » Guimiliau 2022-04-23 was last modified: by Itinérance photographique « Dremmvro » Guimiliau Guimiliau 23 avril 2022 finistère Guimiliau

Guimiliau Finistère