du mardi 9 mars au mardi 6 avril à MJC de Limours

[http://www.mjclimours.fr](http://www.mjclimours.fr)Radio Terre de Mixes 90.1 FM et le www.mjclimours.fr, Agnès Cottais, animatrice bénévole de Radio Terre de Mixes met en lumière les périples des parcours migratoires de femmes et d’hommes partant de France ou voulant y vivre.

gratuit

MJC de Limours 1 rue michel berger 91470 Limours

2021-03-09T17:00:00 2021-03-09T17:30:00;2021-03-16T17:00:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-23T17:00:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-30T17:00:00 2021-03-30T17:30:00;2021-04-06T17:00:00 2021-04-06T17:30:00

