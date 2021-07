Virazeil Virazeil Lot-et-Garonne, Virazeil Itinérance Jazz & Garonne Virazeil Virazeil Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Virazeil

Itinérance Jazz & Garonne Virazeil, 17 août 2021-17 août 2021, Virazeil. Itinérance Jazz & Garonne 2021-08-17 15:30:00 – 2021-07-16 23:00:00

Virazeil Lot-et-Garonne 5 5 EUR Les Z’Arts de Garonne présentent Itinérance Jazz & Garonne.

Vendredi 16 juillet à Virazeil :

-15h30 : Balade pédestre ou cycliste, sur les chemins ruraux de Virazeil. (sur réservation – limité à 100 personnes).

-16h30 : Halte musicale « Duo Séva & Zimmermann ». Sainte-Abondance.

-Concert à 21h : Kevin Reveyrand Quartet. Bourg de Virazeil (sur réservation).

Restauration sur place. Les Z’Arts de Garonne présentent Itinérance Jazz & Garonne.

Restauration sur place. +33 5 53 64 44 44 Les Z’Arts de Garonne présentent Itinérance Jazz & Garonne.

