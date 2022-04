ITINERANCE JAZZ A LUZ – CONCERT LILA BAZOOKA Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 6 EUR Concert Jazz Lila Bazooka – Solo de basson transfiguré « En quelques années Sophie Bernado (Lila Bazooka) aura réussi le pari un peu fou de rendre indispensable les sonorités raffinées de son basson dans le paysage éclectique des nouvelles musiques improvisées. C’est ici en étroite collaboration avec Céline Grangey, authentique plasticienne sonore, que la bassoniste nous présente la quintessence de son univers fantasque, voyageant naturellement aux confins du jazz, des musiques traditionnelles et du domaine contemporain. » Art. de nos amis du Festival Jazzdor de Strasbourg. Rendez-vous avant le concert dès 19h sous le chapiteau pour : l’apéro musical grignote avec Strictly Vinyls.

Buvette (vin nature, bières artisanales) et petite restauration sur place. Co organisation avec Le Parvis, La Maison du Parc National et de la Vallée et la commune de Luz Saint Sauveur. festival@jazzaluz.com +33 5 62 92 38 30 https://www.jazzaluz.com/index.php/rdv-itinerance-jazz/actions-a-venir/mai-2022-concerts-sous-chapiteau-en-partenariat-avec-le-parvis-scene-nationale-tarbes-pyrenees/jeudi-5-mai-2022-concert-lila-bazo LUZ-SAINT-SAUVEUR Chapiteau au verger de Luz Luz-Saint-Sauveur

