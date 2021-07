Wattwiller Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin, Wattwiller Itinérance historique au Hartmannswillerkopf avec les acteurs du site mémoriel Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Guides et bénévoles du Hartmannswillerkopf proposent de partager leurs connaissances sur ce site mémoriel de la Grande Guerre en donnant rendez-vous à des points emblématiques du champ de bataille. À l’occasion des JEP 2021, les guides auto-entrepreneurs et les bénévoles de la Section accueil-entretien-informations du **CMNHWK** (Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf) proposeront à nouveau de partager leurs connaissances sur ce site mémoriel en donnant rendez-vous à différents points emblématiques du parcours scénographié. Individuellement, les visiteurs pourront parcourir le champ de bataille d’un point à l’autre et bénéficier des explications de passionnés. Cette animation donnera notamment l’occasion de découvrir les secrets de l’Aussichtsfelsen, et en particulier l’emblématique monument du 152e RI, dont on célèbre le centenaire cette année. L’accent sera également mis sur les installations techniques allemandes situées à proximité (arrivée du téléphérique, moteur de compresseur), qui seront exceptionnellement illuminées pour l’occasion. Les différents points du parcours où les médiateurs sont positionnés seront précisés, lors de ces deux jours, au niveau du Monument National et de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf. **Informations pratiques** * Animation sur le site 18 et le 19 septembre 2021 de 10h00 à 17h00. * Visite en autonomie – Chaussures de marche et vêtements adaptés fortement conseillés. * Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf – Lieu-dit Vieil Armand – 68 700 WATTWILLER * Renseignements : 09 71 00 88 77 – [[accueil@memorial-hwk.eu](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)

