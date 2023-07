EXPOSITION « PAROLES DE COLLÉGIENS » du 3 au 13 juillet 2023– CARAVANE DES DISCRIMINATIONS (ODDE) 93 itinérance en seine-saint-denis Pantin, 4 juillet 2023, Pantin.

Dans le cadre du dispositif « Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme », de l’Observatoire Départemental des Discriminations et de l’Égalité de Seine-Saint-Denis, notre association, membre du Conseil associé, a animé des ateliers d’écritures dans plusieurs collèges du département en 2022 et 2023. Le but de ces ateliers, animés par notre intervenant le romancier Mabrouck Rachedi, est de libérer la parole des élèves pour qu’ils puissent s’exprimer et rédiger sur leurs propres expériences des discriminations et leurs sentiments d’injustice : placer de mots sur leurs maux. L’aboutissement de ces ateliers étant d’imaginer des slogans ou punchlines issus de leurs écrits, qui ont servi de supports à la réalisation de plusieurs affiches mises en image par Ali Guessoum, graphiste et fondateur de l’association Remem’beur.

Du Lundi 3 au Jeudi 13 juillet : Nos affiches réalisées lors du dispositif Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme sont présentées en itinérance dans la Caravane des Discriminations aux seyquano-dyonisiens en 25 étapes sur plusieurs villes.

En partenariat avec l’Observatoire Départemental Des Discriminations et de L’Egalite de Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « Jeunes contre le racisme et l’antisémitisme », et la DILCRAH

LES ÉTAPES DE LA CARAVANE DES DISCRIMINATIONS

Samedi 3 juin : 13h30 à 18h30 – Saint-Denis – Village des fiertés, Pride des banlieues

Mercredi 7 juin : 11h à 17h – Tremblay-en-France – Parc Urbain

Jeudi 8 juin : 15h à 18h – Neuilly-sur-Marne – Place du Chanoine Heroux

Samedi 10 juin : 13h à 17h – Ile-Saint-Denis – Place des Arts

Mardi 13 juin : 9h à 13h – Blanc-Mesnil – Parvis du centre commercial Leclerc (192 avenue Charles Floquet)

Mercredi 14 juin : 11h à 19h – Bondy – Village de la prévention, place du 11 novembre 1918

Jeudi 15 juin : 15h à 18h30 Noisy-le-Grand – Parvis du centre commercial Arcades (Promenade Jules Vallès)

Vendredi 16 juin : Romainville – Marché du centre-ville (3 place du 19 Mars 1962)

Samedi 17 juin : 9h à 12h – Villetaneuse – Forum parentalité – Place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 21 juin : 16h-20h – Le Pré Saint-Gervais – Face au Square Edmond Pépin

Jeudi 22 juin : 15h à 19h – Les Lilas – Parvis Romain Rolland

Vendredi 23 juin : 14h à 18h – Rosny-sous-Bois – Derrière le centre social culturel du Pré Gentil (2 allée de Colmar)

Samedi 24 juin : 9h-13h Noisy-le-Sec – Marché place des Découvertes

Dimanche 25 juin : 15h à 19h – Villepinte – Parc du Sausset

Mardi 27 juin : 9h à 13h – Aubervilliers – Parvis de l’hôtel de ville (2 rue de la Commune de Paris)

Mercredi 28 juin : 15h à 18h – Épinay-sur-Seine – Place René Clair

Vendredi 30 juin : 14h30 à 18h – Bobigny – Parvis de la Préfecture

Samedi 1er juillet : 15h à 19h – La Courneuve – Parc Georges-Valbon

Dimanche 2 juillet : 15h à 19h – Sevran – Parc de la Poudrerie

Mercredi 5 juillet : 9h – 13h – Pavillons-sous-Bois – Marché de la Basoche, place Roger Salengro

Jeudi 6 juillet : 15h – 18h30 – Drancy – Place de l'hôtel de ville

Samedi 8 juillet : 15h à 19h – Montreuil – Parc Jean-Moulin Les Guilands

Mardi 11 juillet : 15h30 à 19h – Pantin – Place de la pointe (Été du canal)

Mercredi 12 juillet : 12h à 18h – Clichy-sous-Bois – Clichy plage, pelouse de la mairie (place du 11 Novembre 1918)

Jeudi 13 juillet : 14h à 19h – Saint-Ouen – Parvis des Bateliers

