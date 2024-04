Itinérance du Relais Petite Enfance Le Chillou, vendredi 12 avril 2024.

Itinérance du Relais Petite Enfance Le Chillou Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet, vient à votre rencontre, au plus près de chez vous, afin de vous proposer ses services. Ouvert aux enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (parents, assistantes maternelles…). Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle des fêtes du Chillou ce vendredi 12 avril. Informations auprès du Relais Petite Enfance 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Le Chillou 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ram.avt@csc79.org

