« Itinérance » de Lyna Ensuque Livinhac-le-Haut, 1 mai 2022, Livinhac-le-Haut.

« Itinérance » de Lyna Ensuque Livinhac-le-Haut

2022-05-01 – 2022-05-27

Livinhac-le-Haut Aveyron

EUR Livinhac-le-Haut Espace culturel Camille Couderc – Livinhac le haut – Lun. 14h30 à 17h ; Mar. et Ven. 15h à 18h ; Mer. 14h à 18h ; Sam. 10h à 12h

Cette artiste a toujours été attirée par l’art et en particulier la peinture. Des beaux-arts parisiens, en passant par les ateliers de Montmartre, elle est aujourd’hui installée dans le Vallon. La peinture, l’huile en particulier, est devenue pour elle une succession d’instants qu’elle vit avec passion et bonheur, peignant sa musique intérieure et l’énergie du moment. C’est par le choix de la couleur, de la matière et de ses superpositions qu’elle exprime toute sa créativité.

« Itinérance est une histoire d’instants et de sensibilité. Les Etendues silencieuses de l’Aubrac et les bordures d’Océan avec ses horizons sans fin, ont été mon inspiration de ces moments. Je préfère la suggestion à l’évidence ».

Association Olt’his 05 65 43 47 12 – mediatheque.livinhac@orange.fr

+33 5 65 43 47 12

