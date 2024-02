Itinérance bleue Maison des Artites de Ouistreham Riva-Bella Ouistreham, dimanche 18 février 2024.

Itinérance bleue Maison des Artites de Ouistreham Riva-Bella Ouistreham Calvados

Le temps d’une exposition, Martine Lebon & Sophie Eugène vous proposent un voyage dans les profondeurs abyssales de la couleur bleue. Elles s’interrogent, explorent, épurent le trop plein dans l’idée d’accéder à une vision singulière de paysage re-visités.

Silhouettes parfois imperceptibles, orages suggérés, les deux artistes ouvrent les portes à deux mondes complémentaires entremêlant rêverie et mouvement, contemplation mélancolique et énergie revigorante.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 12:00:00

Maison des Artites de Ouistreham Riva-Bella 10 Avenue Michel Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr

