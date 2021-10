Besançon Rue Rivotte - Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon Besançon, Doubs Itinéraires XXe #6 Micaud Rue Rivotte – Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Itinéraires XXe #6 Micaud Rue Rivotte – Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon, 17 octobre 2021, Besançon. Itinéraires XXe #6 Micaud

Rue Rivotte – Stand des architectes sur le marché, 25000 Besançon, le dimanche 17 octobre à 11:00

Le charme de l’architecture du XXe siècle se dévoile au cours d’une promenade à l’ombre des arbres du parc Micaud. C’est là qu’a élu domicile l’ancien Office de Tourisme dans les années 60, les bâtiments d’habitation des frères Favre ou encore le SIDHOR. Visite assurée par Nicolas Boffy, chargé de médiation culturelle à la Direction Patrimoine Historique Gratuit, inscription obligatoire auprès de la Direction Patrimoine Historique au 03 81 41 53 38 ou par mail : [[secretariat.mediation@besancon.fr](mailto:secretariat.mediation@besancon.fr)](mailto:secretariat.mediation@besancon.fr) 15 personnes maximum

Gratuit, inscription obligatoire, 15 personnes maximum

Journées nationales de l’architecture Rue Rivotte – Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon rue Rivotte, 25000 Besançon Besançon Citadelle Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Rue Rivotte - Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon Adresse rue Rivotte, 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Rue Rivotte - Stand des architectes sur le marché,25000 Besançon Besançon