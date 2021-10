Besançon Place de la Révolution 25000 Besançon Besançon, Doubs Itinéraires XXe #4 Révolution Place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

le vendredi 15 octobre à 11:00

Au cœur de la Boucle, plusieurs réalisations architecturales très récentes dialoguent harmonieusement avec le bâti ancien : le Marché Beaux-arts, le Musée des Beaux-arts ou encore les Passages et la place Pasteur. Redécouvrez ces ouvrages publics bien connus des Bisontins ! Visite assurée par Nicolas Boffy, chargé de médiation culturelle à la Direction Patrimoine Historique Sans inscription, dans la limite de 15 personnes maximum

