Chamars est un quartier dont les modifications des années 70 ont donné lieu à des constructions modernes. Ces réaménagements récents ont profondément modifié le visage de ce site très apprécié des Bisontins depuis le XVIIIe siècle. Trois autres itinéraires seront programmés dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie. Visite assurée par Nicolas Boffy, chargé de médiation culturelle à la Direction du patrimoine historique.

Inscription obligatoire | 15 personnes maximum

