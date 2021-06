Itinéraire littéraire : dans les pas de Zola, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 11h à 13h

Le samedi 21 août 2021

de 11h à 13h

payant

Une visite guidée originale, ludique et interactive dans les rues de Paris, sur les pas de Zola. Convient aux passionné-e-s de littérature comme aux lecteurs et lectrices du dimanche !

On connait autant Zola aujourd’hui pour ses descriptions de la misère sociale que pour son engagement dans l’affaire Dreyfus. Ecrivain politique, écrivain naturaliste, suivons les traces de Zola des grands boulevards au Louvre. Où Gervaise a-t-elle épousé Coupeau, pour le meilleur et pour le pire ? Qu’est ce qui attire tant Nana au passage des Panoramas ? Comment la Paris du XIXe se transforme-t-il, convertissant petites boutiques en grands magasins et petites rues crasseuses en grands axes haussmanniens ?

Rencontrons le Zola romancier mais aussi le Zola rédigeant « J’accuse ». Cherchons les rues qu’il décrit dans ses romans et retrouvons les lieux qui ont marqué sa carrière et sa réputation.

10 rue Saint Joseph Paris 75002

