Itinéraire littéraire : dans les pas de Balzac, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 11h à 13h

payant

Participez à une balade littéraire, en marchant dans les pas de Balzac. Découvrez sa vie, son œuvre, son inspiration au cœur du Marais. Le Marais est le quartier névralgique de la vie de Balzac, et de son œuvre. Emboitons le pas à Rastignac, Esther, madame de Nucingen… Pourquoi la rue Portefoin fut-elle si incontournable dans la vie professionnelle et dans la vie amoureuse de Balzac ? Dans quelles rues du 4e arrondissement le dangereux Vautrin s’est-il caché ? A quoi ressemblait la rue de Normandie lorsque le Cousin Pons y habitait ? Laissons-nous guider par les personnages de la Comédie humaine et évoluons au rythme de la plume de l’auteur le plus prolifique de l’histoire. Animations -> Balade 111 rue de Turenne Paris 75003 Contact :Tout l’Or des Mots 0184603611 contact@toutlordesmots.com https://www.toutlordesmots.com/ https://www.facebook.com/toutlordesmots 0184603611 contact@toutlordesmots.com Animations -> Balade Étudiants;Urbain;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-04T11:00:00+02:00_2021-09-04T13:00:00+02:00

