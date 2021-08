Itinéraire littéraire : dans les pas d’André Breton, 18 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 11h à 13h

payant

Une visite guidée ludique et interactive pour marcher dans les pas du chef de file du surréalisme dans les rues de Paris.

Paris est, comme l’inconscient, le terrain de déambulation et de création du surréalisme. C’est aussi le cadre de vie de son fondateur. André Breton, qui allait au café comme on va au bureau, disait dans Nadja que pour être sûr « de le rencontrer dans Paris », il fallait se promener rive droite. Alors emboitons-lui le pas, laissons-nous emporter par la « force centrifuge de la ville » et déambulons avec lui de la Place blanche aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. Adoptons l’esprit surréaliste ! Dans quels passages du 9e arrondissement les lieux sont-ils suffisamment humbles et indéterminés pour laisser advenir le « merveilleux » ? Dans quel café retrouve-t-il ses amis, Desnos, Aragon, pour de nouvelles expériences « d’écriture automatique », à l’affut d’un nouveau « hasard objectif » ? Dans quel appartement de la Pierre-Fontaine réside-t-il pendant plus de trente ans avec son épouse, Simone ? Et au gré de notre déambulation, peut-être, à notre tour, aurons-nous envie de laisser une place à l’imprévu et de nous livrer à quelques exercices d’écriture…

Animations -> Visite guidée

120 boulevard de Clichy Paris 75018

Contact :Tout l’Or des Mots 0184603611 contact@toutlordesmots.com https://www.toutlordesmots.com/ https://www.facebook.com/toutlordesmots 0184603611 contact@toutlordesmots.com

Animations -> Visite guidée Étudiants;Urbain;Insolite;Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-18T11:00:00+02:00_2021-09-18T13:00:00+02:00

TODM