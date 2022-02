Itinéraire houblon : et la bière fût ! Grandfresnoy Grandfresnoy Catégories d’évènement: Grandfresnoy

Une sortie pour les amateurs de randonnée qui aiment agrémenter leur balade d'une note houblonnée! Commencez la journée en pleine nature avec une balade guidée par Grégory de Karuna Nature! Alors que le printemps montre le bout de son nez, c'est le chant des oiseaux qui rythme vos pas vers le petit bois qui abrite la chapelle Sainte Catherine (XIIème siècle). Après cette mise en jambe, vous aurez la chance de visiter la Petite Brasserie Picarde avec Pascal Détrez, véritable ambassadeur de la p'tite mousse. Il vous fera découvrir avec passion son savoir-faire artisanal et ses bières primées avec une dégustation bien méritée. A midi, rendez-vous au Bistrot de Pays le Tire-Bouchon, pour un menu concocté par Arnaud et Florent autour du breuvage fermenté.

