Itinéraire gourmand de la Provence à la Côte d’Azur Lycée hôtelier régional Jean-Paul Passedat, Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Itinéraire gourmand de la Provence à la Côte d’Azur Semaine des métiers du tourisme Mercredi 20 mars, 14h00 Lycée hôtelier régional Jean-Paul Passedat,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

L’équipe de direction

du lycée hôtelier régional Jean-Paul Passedat,

vous invite à l’évènement

« Itinéraire gourmand de la Provence à la Côte d’Azur »

Préparé par les stagiaires du titre professionnel Chargé d’accueil touristique et de loisirs

du Greta-CFA Marseille Méditerranée

Mercredi 20 Mars 2024

de 14 h à 17 h

Amphithéâtre du lycée

114, avenue André Zenatti, 13008 Marseille

La richesse de la gastronomie française résulte de la grande variété de son climat, de ses terroirs et chaque région possède ses spécialités. Cet itinéraire gourmand conduit en Provence-Côte d’Azur et sa cuisine ensoleillée. Nous y abordons, par les réalisations des pâtissiers, les richesses de notre région.

Après un accueil dans l’atrium, nous vous proposons une présentation de chaque produit et de son pâtissier dans le grand amphithéâtre. Un moment d’échange et de convivialité suivra, avec dégustation des productions dans le salon Lacydon.

Réponse souhaitée par mail nelson.pellegrini@region-academique-paca.fr avant le Lundi 11 mars 2024

Lycée hôtelier régional Jean-Paul Passedat, 114, avenue André Zenatti Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nelson.pellegrini@region-academique-paca.fr »}] [{« link »: « mailto:nelson.pellegrini@region-academique-paca.fr »}]

cuisine restaurant

DRAFPIC