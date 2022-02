Itinéraire entre la forêt du Perche et la forêt de “Réno” – Balade VTT Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a cœur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir la faune, la flore, les jolis coins et sites patrimoniaux de la forêt. A partir de 12 ans.

6 personnes maximum

Balade entre 18 – 25 km /Durée : 2h – 2h30

Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation / Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoire.

