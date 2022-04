Itinéraire des droits de l’homme dans la ville de Versailles Office de Tourisme de Versailles

En parcourant les rues de la ville, mettez vos pas dans ceux des députés, depuis la procession d’ouverture jusqu’à l’hôtel des Menus-Plaisirs et à la salle du Jeu de Paume : révisez vos classiques en famille ou entre amis : réunion des Etats-généraux par Louis XVI, serment du Jeu de paume, naissance de l’Assemblée Nationale, vote de l’abolition des privilèges et de la Déclaration des Droits de l’homme… C’est à Versailles qu’a commencé la Révolution française ! Ce parcours conçu autour des principaux sites qui en furent le théâtre permet de revivre les évènements qui ont changé le cours de l’histo… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

