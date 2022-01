« Itinéraire des champions » Halle Beregovoy, 1 avril 2022, Mondeville.

« Itinéraire des champions »

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Halle Beregovoy

Conçu pour aller à la rencontre du grand public et partager « l’expérience judo », l’Itinéraire des Champions est une tournée sportive et citoyenne de 24 étapes par an qui propose la découverte du judo et la sensibilisation à ses valeurs, à l’ensemble des publics du territoire Français. **Le programme:** **Le 1er mars 2022** * matin : une action dans un EHPAD et une action à la Halle Bérégovoy pour personnes âgées autonomes * après-midi : cycle avec les scolaires pour les CE1 – CE2 et CM1 – CM2 Soir : soirée influence, moment d’échange et de partage avec les entreprises, les institutions, les personnalité, les anciens dirigeants et anciens champions **Le 2 mars 2022** * matin : pratique avec les personnes en situation de handicap et visite des enfants malades à l’hopital (en fonction de la crise sanitaire) * Le grand Show l’après-midi avec 700 enfants de 6 à 12 ans sur le tapis pour pratiquer avec les champions

L’animation « Itinéraire des champions » débarque à Mondeville le 1 et 2 mars 2022 à la halle Beregovoy

Halle Beregovoy rue Calmette 14120 Mondeville Mondeville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T17:00:00