Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu L’Ile Blanche Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Guérand

Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu L’Ile Blanche, 8 mai 2022, Plouégat-Guérand. Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu

du dimanche 8 mai au lundi 16 mai à L’Ile Blanche

**Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu** **du 8 au 16 mai 2022** **8ème édition** Pourquoi se pencher sur saint Bonaventure aujourd’hui ? François d’Assise offre à l’Église et au monde un chemin original qui invite à goûter, patiemment et de multiples façons, au Dieu Trinité partout présent. Saint Bonaventure a écrit, juste après François et inspiré par lui, ** »L’itinéraire de l’âme jusqu’en Dieu »** pour transmettre aux frères un instrument de structuration corporelle, spirituelle et mystique sur la Création, la liberté et la gratuité de Dieu ; nous offrant ainsi un véritable chemin d’humanisation chrétienne pour aujourd’hui. Où se déroule le parcours ? à la maison spirituelle de l’Ile Blanche à Loquirec en Bretagne. [Parcours à télécharger](https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2022/02/Tract-Ile-Blanche-2022.pdf) [Formulaire d’inscription](https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2022/02/Inscription-2022-Parcours-franciscain-Ile-Blanche.pdf) Parcours Saint Bonaventure L’Ile Blanche LOQUIREC Plouégat-Guérand Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T18:00:00 2022-05-08T23:59:00;2022-05-09T00:00:00 2022-05-09T23:59:00;2022-05-10T00:00:00 2022-05-10T23:59:00;2022-05-11T00:00:00 2022-05-11T23:59:00;2022-05-12T00:00:00 2022-05-12T23:59:00;2022-05-13T00:00:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T23:59:00;2022-05-16T00:00:00 2022-05-16T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouégat-Guérand Autres Lieu L'Ile Blanche Adresse LOQUIREC Ville Plouégat-Guérand lieuville L'Ile Blanche Plouégat-Guérand Departement Finistère

L'Ile Blanche Plouégat-Guérand Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouegat-guerand/

Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu L’Ile Blanche 2022-05-08 was last modified: by Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu L’Ile Blanche L'Ile Blanche 8 mai 2022 L'Ile Blanche Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand Finistère