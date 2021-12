Itinéraire de création – Micros-ateliers son et mouvement avec APPACH Médiathèque José Cabanis, 19 février 2022, Toulouse.

Itinéraire de création – Micros-ateliers son et mouvement avec APPACH

Médiathèque José Cabanis, le samedi 19 février 2022 à 06:00

Samedi 19 février à 14h30, 16h et 17h30 La veille de la performance Cabinet de Curiosité, Cécile Grassin et Xavier Coriat viennent partager leurs méthodes de fabrication chorégraphiques et sonores. Testez les micros-expériences qu’ils proposent pour tordre la perception du temps et de l’espace dans la médiathèque. Transformez avec eux les sons et les actions qui habitent ce lieu. Tout public, dès lors que vous savez tourner les pages d’un livre, vous pouvez tenter l’expérience seul(e), en famille, entre amis… – Durée : 50 min Inscription avant le 18 février à action.culturelle@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis

Samedi 19 février à 14h30, 16h et 17h30 La veille de la performance Cabinet de Curiosité, Cécile Grassin et Xavier Coriat viennent partager leurs méthodes de fabrication chorégraphiques et sonores. Te

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T06:00:00 2022-02-19T08:00:00