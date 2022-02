Itinéraire de création – Impromptus créatifs Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le samedi 9 avril à 10:30

Samedi 9 avril De 10h30 à 12h30 Laissez-vous surprendre, à tous les étages de la Médiathèque, par les impromptus créatifs imaginés par les 20 étudiants du master 1 Médiations culturelles et études visuelles Art et Com de l'Université Jean Jaurès : médiations innovantes et propositions surprenantes au programme ! Pour tous – animation proposée en continu Médiathèque José Cabanis – Salle d'exposition (niveau -1)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:30:00

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Médiathèque José Cabanis
Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Ville Toulouse

