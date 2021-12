Itinéraire de création, du livre au spectacle Médiathèque José Cabanis, 14 février 2022, Toulouse.

Itinéraire de création, du livre au spectacle

du lundi 14 février 2022 au samedi 3 septembre 2022 à Médiathèque José Cabanis

Cette installation propose une plongée au cœur de la création d’un spectacle dans son lien au livre et à l’œuvre littéraire, qu’ils soient adaptés sur scène ou sources d’inspiration. Depuis 25 ans, la Compagnie Rouges les anges, explore et questionne les processus de création à la croisée des arts, mêlant littérature, théâtre, marionnettes, danse, musiques, films d’animation… Ainsi naissent ses spectacles, essentiellement en direction du jeune public. Avec cette exposition, elle ouvre ses coulisses, présente ses équipes, témoigne de l’incroyable synergie qui mène à la naissance d’un spectacle, revient sur ses liens avec la littérature et ses auteurs, et met en lumière les grandes étapes de la création, dévoilant ainsi beaucoup de ses secrets et mystères. Dans une scénographie originale de bois et de carton, cette exposition offre une immersion dans la grande aventure humaine et artistique qu’est la création de spectacles. Cette proposition sera accompagnée de nombreuses actions de médiation, de programmation de spectacles, de rencontres avec des auteurs et des artistes, d’échanges avec les publics, d’ateliers artistiques. Mise en scène, conception, rédaction : Laurence Belet – Scénographie, construction, rédaction : Delphine Lancelle – Assistante construction : Charlène Dubreton – Machine vidéo/son : Joël Abriac et Stéphane Dardé – Vidéos et photographies des spectacles : Baptiste Hamousin – Lumières : Marco Gosselin – Construction palissades : Fabrice Rastoul / régisseur Médiathèque J. Cabanis – Administration : Ségolène Geindre – Montage et démontage : Delphine Lancelle, aidée de l’équipe régie de la Médiathèque Vernissage de l’exposition mardi 15 février à 12h30

Médiathèque José Cabanis, Toulouse



