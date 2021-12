Itinéraire de création – Cabinet de Curiosité Médiathèque José Cabanis, 20 février 2022, Toulouse.

Itinéraire de création – Cabinet de Curiosité

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 20 février 2022 à 06:00

Cabinet de Curiosité est une performance chorégraphique dans une boîte de verre reliée à 30 casques diffusant un univers sonore joué en direct. Voilà une expérience sensible, offrant au spectateur un rapport intime avec l’œuvre chorégraphique, plastique et sonore, et l’immergeant dans une performance qui tord la perception du temps et de l’espace. Avec Cécile Grassin (conception et interprétation) et Xavier Coriat (univers sonore). À partir de 8 ans – Durée : 20 min Inscription avant le 18 février à action.culturelle@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Haute-Garonne



