le mardi 13 juillet à 09:00

La journée permettra d’illustrer l’intégration des bois issus des forêts pyrénéennes lors de la réalisation de ce bâtiment, lauréat 1er prix catégorie « Apprendre-se divertir » au Prix Régional de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine-édition 2020. La journée sera consacrée à la visite : d’une parcelle forestière en présence d’un technicien forestier afin d’expliquer la sylviculture locale, de la scierie Sahores à Moncayolle spécialisée dans le sciage de chêne et autres bois feuillus, du bâtiment Elondare en présence de l’architecte et des représentants du Département 64. ​ Journée proposée par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine – antenne de Pau en partenariat avec le Pavillon et Odéys. Parcours de découverte depuis la forêt jusqu’à la construction en bois du bâtiment d’accueil du public « Elondare » sur la Colline de la Bergerie à Cambo-Les-Bains. Cambo-Les-Bains Cambo-Les-Bains Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

