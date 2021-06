Itinéraire Bis Skate Park, 27 juin 2021-27 juin 2021, Albi.

Itinéraire Bis

Skate Park, le dimanche 27 juin à 17:00

Les danseurs du Centre Chorégraphique Le Chantier sont heureux de vous donner rendez vous le dimanche 27 juin à 17 heures au nouveau Skate Park d’Albi (pratgraussal) pour une représentation unique de danse et théâtre de rue. Un décor incroyable, un site aux multiples facettes Encore une fois Le Chantier va bouleverser les codes, décaler les images, sublimer les corps dansants dans un instant de plaisir et de solidarité afin de nous retrouver enfin. Au mois de février dernier, j’ai décidé de renoncer au Grand Théâtre comme lieu d’accueil de notre création 2021 Pour différentes raisons, il me semblait complexe, vu le contexte sanitaire, de se projeter sereinement dans un lieu clos. L’évidence était là, l’EXTERIEUR ! Ayant une expérience de plus de 10 ans en art de rue , ayant travaillé avec différentes compagnies de cirque, de théâtre, de musique et de danse et ayant pour la plupart de ces derniers mois danser avec mes élèves en plein air : c’était limpide. Depuis le mois de mars, je travaille avec la Mairie d’Albi afin de réaliser ce pari fou et investir ce lieu atypique et pour autant adéquat qu’est le skate Park 3 mois de travail déjà avec les différents services et encore 1 mois de préparation et tout cela sera possible D’autre part, ce spectacle sera dédié à l’une de mes danseuses disparue cette année … Cathie j ai décidé de reverser une partie des recettes du spectacle à une association de recherche contre la douleur : l’Association Analgesia BILLETTERIE 12 euros Tarif Unique gratuit pour les moins de 4 ans

Centre Chorégraphique Chantier – Skate Park de Pratgraussal – Création 2021

Skate Park 81000 ALBI Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T21:30:00