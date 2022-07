Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière Verteillac Verteillac Catégories d’évènement: Dordogne

VERTEILLAC

Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière Verteillac, 23 juillet 2022, Verteillac. Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière

Lieu-dit Le Pontis Salle polyvalente Verteillac Dordogne Salle polyvalente Lieu-dit Le Pontis

2022-07-23 – 2022-07-23

Salle polyvalente Lieu-dit Le Pontis

Verteillac

Dordogne « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans +33 6 47 70 08 25 « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans ©Itinéraire Baroque

Salle polyvalente Lieu-dit Le Pontis Verteillac

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, VERTEILLAC Autres Lieu Verteillac Adresse Verteillac Dordogne Salle polyvalente Lieu-dit Le Pontis Ville Verteillac lieuville Salle polyvalente Lieu-dit Le Pontis Verteillac Departement Dordogne

Verteillac Verteillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verteillac/

Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière Verteillac 2022-07-23 was last modified: by Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière Verteillac Verteillac 23 juillet 2022 Lieu-dit Le Pontis Salle polyvalente Verteillac Dordogne

Verteillac Dordogne