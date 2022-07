Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière

Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière, 24 juillet 2022, . Itinéraire Baroque – Théâtre : Le Malade Imaginaire de Molière



2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans « Itinéraire Baroque propose une soirée Théâtre avec Le Malade Imaginaire – Molière (1622-1673) – La 7ème compagnie (Cie semi-professionnelle) – Mise en scène : Xavier Roux – Tarifs : Normal : 15 euros, Réduit : 12 euros, Gratuit pour les moins de 12ans dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville