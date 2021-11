Itinéraire au fil des ponts de Caen Caen, 2 novembre 2021, Caen.

Itinéraire au fil des ponts de Caen Caen

2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-02 16:00:00

Caen 14000

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait qu’un pont franchissant l’Orne à Caen ; aujourd’hui, on compte sept ponts et viaducs. En partant du viaduc de la Prairie, nous allons retracer l’histoire de ces ponts qui relient les deux rives de l’Orne. Le Pont de Vaucelles, appelé aussi le Pont Frileux, s’opposait à un autre pont, également historique, le Pont St Pierre, couvert de maisons…

Une visite menée par Pierre Bonard

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait qu’un pont franchissant l’Orne à Caen ; aujourd’hui, on compte sept ponts et viaducs. En partant du viaduc de la Prairie, nous allons retracer l’histoire de ces ponts qui relient les deux rives de…

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/itineraire-au-fil-des-ponts-de-caen.html

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, il n’y avait qu’un pont franchissant l’Orne à Caen ; aujourd’hui, on compte sept ponts et viaducs. En partant du viaduc de la Prairie, nous allons retracer l’histoire de ces ponts qui relient les deux rives de l’Orne. Le Pont de Vaucelles, appelé aussi le Pont Frileux, s’opposait à un autre pont, également historique, le Pont St Pierre, couvert de maisons…

Une visite menée par Pierre Bonard

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Caen

dernière mise à jour : 2021-10-29 par