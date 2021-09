Besançon Arrêt de tramway Battant Besançon, Doubs ITINÉRAIRE #3 : Battant Arrêt de tramway Battant Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

ITINÉRAIRE #3 : Battant Arrêt de tramway Battant, 19 septembre 2021, Besançon. ITINÉRAIRE #3 : Battant

Arrêt de tramway Battant, le dimanche 19 septembre à 16:00

Besançon au fil du tram ! ————————- ### En compagnie d’un guide conférencier et de spécialistes, venez découvrir des bâtiments institutionnels des XXe et XXIe siècles au cours d’un circuit pédestre à partir de l’arrêt de tramway Battant à Besançon. Parcours pédestre de présentation extérieure dans un quartier populaire et patrimonial. Du quai Veil Picard au fort Griffon, en passant par la rue d’Arènes, la rue Thiemanté, la résidence Marulaz, celle de la rue de Vignier, puis par la place Bacchus en passant par la rue de la Madeleine… Découvrez des ouvrages contemporains dans le 1er secteur sauvegardé de Besançon en 1964. La mise en place d’un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) a évolué au cours du temps et s’est orientée vers la volonté de conserver le patrimoine, de rénover le bâti, d’aménager les espaces extérieurs.

Gratuit, sur réservation

Journées européennes du patrimoine Arrêt de tramway Battant Quai Veil Picard, Besançon Besançon Marulaz Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Arrêt de tramway Battant Adresse Quai Veil Picard, Besançon Ville Besançon lieuville Arrêt de tramway Battant Besançon