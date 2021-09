Besançon Canot Besançon, Doubs ITINÉRAIRE #2 : Canot Canot Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon au fil du tram ! ————————- ### En compagnie d’un guide conférencier et de spécialistes, venez découvrir des bâtiments institutionnels des XXe et XXIe siècles au cours d’un circuit pédestre à partir de l’arrêt de tramway Canot à Besançon. Un circuit de visite de 1:30 environ est proposé pour les Journées européennes du Patrimoine par la Direction du Patrimoine historique de la Ville de Besançon, avec Renaissance du Vieux Besançon et la Maison de l’Architecture de Franche-Comté. Parcours pédestre de présentation extérieure de bâtiments : – City – Cité Universitaire Canot – Nouvelle Cité – Lycée Condé – Centre des Finances Publiques – Lycée Jules-Haag – Chambre du Commerce et l’Industrie du Doubs

Grauit, sur réservation

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

