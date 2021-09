Besançon Chamars Besançon, Doubs ITINÉRAIRE #1 : Chamars Chamars Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon au fil du tram ! ————————- ### En compagnie d’un guide conférencier et de spécialistes, venez découvrir des bâtiments institutionnels des XXe et XXIe siècles au cours d’un circuit pédestre à partir de l’arrêt de tramway Chamars à Besançon. Un circuit de visite de 1:30 environ est proposé pour les Journées européennes du Patrimoine par la Direction du Patrimoine historique de la Ville de Besançon, avec Renaissance du Vieux Besançon et la Maison de l’Architecture de Franche-Comté. Parcours pédestre de présentation extérieure de bâtiments : – Hôtel de Police – Extension Préfecture – France 3 Télévision – Conseil départemental du Doubs – Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) – Cité Judiciaire (extérieur) – Maison Départementale des Personnes Handicapées du Doubs (MDPMH) – Rue de la Préfecture – Esplanade des Droits de l’Homme

Gratuit, réservation obligatoire

