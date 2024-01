ITI / SINCE CHARLES La Mesón Marseille, vendredi 2 février 2024.

ITI / SINCE CHARLES ♫♫♫ Vendredi 2 février, 19h00 La Mesón 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

SINCE CHARLES

Since Charles, un pseudo anglophilDe pour un projet pourtant bien français, celui de Charles Sinz, chanteur et unique musicien, aux synthés, machines et à la guitare. Avec son electro-pop amoureuse dans ses textes et nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque autant Etienne Daho que Flavien Berger, Mount Kimbie que Metronomy, la new wave que l’electronica. La voix est inspirée, posée et juste, entre chanson-indie et soul futuriste. Sur scène, le projet se mue en une pop-club énergique, dansante et communicative.

Découvrir https://www.youtube.com/watch?v=GEnkvCM4Xzs

iTi

De l’île de France à l’île de beauté, iTi combine ses compétences poly-instrumentiste et geek pour délivrer une musique électronique inspirée du rock des années 1960 long trip psychédélique à travers des paysages sonores où s’entremêlent basses distordues, rythmiques tribales, guitares mystiques et nappes éthérées.

Découvrir https://www.youtube.com/watch?v=O95sxSj39zI

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billetterie ici https://urlr.me/fj4YZ

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web http://www.lameson.com

Tarif 10€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Crédits iTi Crédits Pierre Battesti / Since Charles Crédits IGO Studio