Tout pour la musique ! iteuil, 17 juin 2023, Iteuil.

L’association Les Moyens Du Bord offre un moment musical dans la convivialité et la bonne humeur à tous ceux qui viennent spécialement pour cet événement célébrant la musique.

Ce sont 7 groupes qui se réunissent pour vous faire découvrir leurs talents sur des musiques variées allant du rock indies au rock métal tout en passant par de la musique du monde, de la musique irlandaise ou encore du pop rock.

Restauration et buvette seront à votre disposition pour profiter pleinement de cette soirée concert.

Venez nombreux pour partager un moment de joie en compagnie de groupes locaux talentueux et passionnés !

iteuil 86240 ITEUIL Iteuil 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

